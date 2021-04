1 Rainer Lutz, eingerahmt von Alexander Göhring (links) und Hans-Thomas Schäfer, präsentiert die Briefmarkenserie vor dem Kessler-Denkmal. Foto: Roberto Bulgrin

Zum 175-jährigen Jubiläum der Maschinenfabrik hat die BWPOST eine Briefmarkenserie aufgelegt.

Esslingen - Die Eisenbahnen der Maschinenfabrik (ME) Esslingen haben über Jahrzehnte nicht nur Reisende bequem und schnell an ihren Bestimmungsort gebracht, sondern wohl auch zentnerweise Postsachen vom Absender zum Empfänger transportiert. Jetzt hat die BWPOST als großer privater Postdienstleister in Baden-Württemberg, den Spieß umgedreht. Die ME-Lokomotiven dürfen auf Reisen gehen – wenn auch nur als Briefmarken. Zum 175-jährigen Jubiläum der legendären Lokomotivenschmiede hat das Unternehmen eine Briefmarkenserie mit den bekanntesten Baureihen aus Esslinger Produktion aufgelegt.