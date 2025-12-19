Die Lage im Überblick: Trump fordert Bewegung von Kiew - Putin veranstaltet PR-Show

1 Kremlchef Putin wird in einer mehrstündigen TV-Show seine Sicht auf die Weltlage schildern. (Archivbild) Foto: Sergei Savostyanov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Die US-Regierung verschärft bei den Verhandlungen über Frieden in der Ukraine einmal mehr den Druck auf das angegriffene Land. Derweil präsentiert der Kremlchef im Fernsehen seine Sicht auf die Welt.











Washington/Moskau/Kiew - Die Ukraine gerät nicht nur an der Front, sondern auch auf diplomatischer Ebene weiter unter Druck. US-Präsident Donald Trump Kiew forderte das von Russland attackierte Land einmal mehr zu Zugeständnissen gegenüber dem Angreifer auf. Kremlchef Wladimir Putin hatte Trump zuletzt mehrfach für dessen Bemühungen um ein Kriegsende und das zunehmende Verständnis der US-Unterhändler für die russische Position gelobt. Heute dürfte Putin diese Position noch einmal in aller Ausführlichkeit darlegen: In Moskau wird er seine traditionelle große Jahrespressekonferenz abhalten, kombiniert mit einer Bürgerfragestunde.

Trump äußerte sich zu den Gesprächen über eine Friedenslösung, die an diesem Wochenende in Miami im US-Bundesstaat Florida fortgesetzt werden sollen. Die Verhandlungen näherten sich einer Lösung, sagte der Republikaner, "aber ich hoffe, dass die Ukraine sich schnell bewegt". Denn es gebe da ein Problem: "Jedes Mal, wenn sie (die Ukrainer) sich zu viel Zeit lassen, dann ändert Russland seine Meinung."

Neben amerikanisch-russischen Gesprächen soll es am Wochenende auch weitere Treffen zwischen Unterhändlern der USA und Ukraine geben. "Am Freitag und Samstag wird unser Team in den USA sein", wurde der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zitiert. US-Medien berichteten, Gesandte des Kremls und der US-Regierung würden in Miami über den Friedensplan sprechen, der zuletzt in Berlin von der Ukraine, ihren europäischen Unterstützern und den USA weiterentwickelt worden war.

Trumps Ex-Sicherheitsberater warnt vor schlechtem Deal

Trumps früherer Sicherheitsberater John Bolton riet der Ukraine von Zugeständnissen an Russland ab. "Selbst wenn man sich jetzt auf einen Deal verständigt, würden die Russen in zwei, drei Jahren eben ein drittes Mal angreifen", sagte Bolton dem "Spiegel". "Das ist das strategische Dilemma, das Trump, sein Sondergesandter Steve Witkoff und (Trumps Schwiegersohn) Jared Kushner nicht verstehen. Sie wollen einen Deal. Es ist ihnen ziemlich egal zu welchen Bedingungen."

Nach Ansicht Boltons wäre es ein "enormer Fehler" der ukrainischen Seite, das Streben ihres Landes nach einer Nato-Mitgliedschaft im Gegenzug für weniger verlässliche Sicherheitsgarantien aufzugeben. Trump sei unzuverlässig, seine Garantien außerhalb der Nato seien also nichts wert, warnte Bolton.

Putin wird seine Sicht auf den Krieg erklären

Im Gegensatz zu Bolton, der wegen harter Kritik an Trump bei seinem einstigen Chef in Ungnade gefallen ist, spricht man in Moskau in den höchsten Tönen vom US-Präsidenten. Und während Selenskyj in aller Öffentlichkeit von Trump zurechtgewiesen und auch schon vor laufenden Kameras im Weißen Haus brüskiert wurde, gibt sich der US-Präsident im Beisein Putins sehr viel zahmer und hält sich auch sonst deutlich stärker zurück.

Bei seiner landesweit vom Fernsehen übertragenen Jahrespressekonferenz und Bürgerfragestunde lässt sich Putin heute von ausgewählten Journalisten und Bürgern ihre Fragen stellen. Erwartbare Themen sind die vielen Probleme des Landes, wie Armut, soziale Missstände sowie Klagen über mangelhafte Gesundheitsversorgung und fehlende Infrastruktur.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine steht die öffentlichkeitswirksame Veranstaltung auch im Zeichen des Krieges. Putin nutzt das TV-Format immer wieder, um sich als Kümmerer und Problemlöser in Szene zu setzen. Im vergangenen Jahr dauerte die PR-Show knapp viereinhalb Stunden.

Selenskyj in Warschau

Parallel zu der Veranstaltung in Moskau wird der ukrainische Präsident Selenskyj in der polnischen Hauptstadt Warschau zu einem Treffen mit seinem Amtskollegen Karol Nawrocki erwartet. Es ist eine Begegnung mit Spannungspotenzial: Der seit August amtierende rechtskonservative Staatschef Nawrocki hatte im Präsidentschaftswahlkampf mit anti-ukrainischen Tönen Stimmung gemacht.

Beim ersten offiziellen Treffen der beiden Staatsoberhäupter soll es nach Angaben von Nawrockis Sprecher um Fragen der Verteidigung, der Wirtschaft und der gemeinsamen Geschichte der beiden Nachbarländer gehen. Die Ukraine erhofft sich auch weitere militärische Unterstützung. Gerade bei der Flugabwehr gibt es Defizite. Am Vorabend seines Treffens mit Nawrocki beklagte Selenskyj den Mangel an Flugabwehrraketen. Er bat die europäischen Partner um weitere Lieferungen, damit sich die Ukraine vor den ständigen russischen Luftangriffen schützen kann.