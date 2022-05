1 Lisa Straubinger freut sich, dass ihr erster Roman „Schwarz Wald Nacht“ beim Lesepublikum gut ankommt. Die 29-Jährige wünscht sich Feedback. Foto: Ines Rudel

Hinter die Fassade einer Familie blickt die Köngener Krimiautorin Lisa Straubinger in ihrem ersten Roman „Schwarz Wald Nacht“. Sie liebt es, Geschichten zu erzählen.















Die unfreiwillige Rückkehr einer jungen Frau zur Beerdigung der Großmutter in ihr Heimatdorf im Südschwarzwald reißt in Sanne Stolls Seele tiefe Gräben auf. Auf der Fahrt läuft ihr eine Frau vors Auto, und sie findet eine Leiche im Wald. Mit einer klassischen Krimihandlung beginnt „Schwarz Wald Nacht“. In ihrem ersten Kriminalroman spielt die 29-jährige Lisa Straubinger aus Köngen mit dem Spannungsbogen. Zugleich taucht die junge Autorin aber tief in die Persönlichkeit ihrer Figuren ein.