Die Kreisstadt nimmt viel durch Kontrollen ein: Esslingen ist eine Hochburg der Blitzer

Mit rund 5,5 Millionen Euro Einnahmen durch Tempokontrollen ist die Stadt Esslingen Blitzer-Hochburg in Baden-Württemberg. Das hat eine Statistik des Deutschen Anwaltsvereins ermittelt.











Die Stadt Esslingen ist Baden-Württembergs Hochburg der Blitzer. Im Jahr 2023 flossen so mehr als sechs Millionen Euro in die Kasse. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins hat die Statistik erhoben, wie der SWR berichtet. Der Verein hat eine Umfrage unter den 150 größten Städten Deutschlands gemacht und vergibt den „Goldenen Blitzer“ an die Kommunen mit den höchsten Einnahmen durch Tempokontrollen mit Blitzern.

Deutschlandweit steht für 2023 Hamburg an der Spitze. Die Stadt an der Elbe hat demnach rund 34 Millionen Euro mit ihren Blitzern eingenommen. In Esslingen belaufen sich den Angaben der Arbeitsgemeinschaft zufolge die Einnahmen durch acht stationäre und zwei mobile Blitzer im Jahr 2023 auf insgesamt 6,5 Millionen Euro. In dieser Summe sei allerdings auch rund eine Million Euro Verwarnungsgelder aus dem „ruhenden Verkehr“ enthalten, wie Oberbürgermeister Matthias Klopfer sagt.

Blitzer lohnten sich schon für die Stadt, „aber das ist wirklich nicht unser Ziel. Wir machen das ganz gezielt an Kindergärten, Schulen und Unfallschwerpunkten“, sagte Klopfer. Zum Vergleich: Der Haushalt der Stadt Esslingen umfasst laut Klopfer rund 400 Millionen Euro. Der Großteil des Tempo-Bußgelds sei durch Verstöße auf der Bundesstraße 10 eingenommen worden.