„Die Kinder“ an der Esslinger Landesbühne: Ein Theaterabend am Rande des Super-GAUs

1 Im Rausch der Musik: Sabine Bräuning, Reinhold Ohngemach und Gesine Hannemann (von links) in Lucy Kirkwoods „Kinder“. Foto: Björn Klein

Drei Senioren stehen auf der Bühne – und doch geht es eigentlich um die Jungen. Die Esslinger Landesbühne zeigt das Endzeit-Kammerspiel „Die Kinder“ von Lucy Kirkwood. Was das mit Fukushima und der „letzten Generation“ zu tun hat.











Sie träumten von Fortschritt und Wirtschaftsboom. Stattdessen haben sie der nächsten Generation eine Welt hinterlassen, die das Überleben unmöglich macht. Im Stück „Die Kinder“, 2016 uraufgeführt am Royal Court Theatre in London, rechnet die englische Dramatikerin Lucy Kirkwood ab mit dem selbstgefälligen Weltbild der Nachkriegsgeneration. Das Stück spielt in einem englischen Ort am Meer nach einer Nuklearkatastrophe. Im Podium der Esslinger Landesbühne setzt die Regisseurin Jenke Nordalm die tiefen Charakterstudien der 40-jährigen Britin, die zu den wichtigen Stimmen der Zeit gehört, stark in Szene.