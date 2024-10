Die Junge WLB: Warum Hugo nur ein mittelmäßiges Gespenst ist

1 Chiara-Luisa Schrenk und Steffen Lehmitz ziehen alle Register. Foto: WLB/Tobias Metz

Die Junge Württembergische Landesbühne Esslingen zeigt ein Stück von Cornelia Funke mit sehr viel Fantasie und einem humorvollem Gruselfaktor. Dabei geht es auch um richtig fiese Geister.











Eine Tür knarrt. Schritte hallen durch den dunklen Keller. Die Glühbirne geht mit einem Knall aus. Tom soll im Keller Apfelsaft holen. Plötzlich steht er mitten in grünem Schleim und entdeckt ein Gespenst. Es ist Hugo. Der standesbewusste Geist spukt Tom so richtig etwas vor – doch am Ende werden sie Freunde. „Gespensterjäger auf eisiger Spur“ zeigt die Junge WLB als eine Art Live-Hörspiel in der Bühnenfassung des Regisseurs Johannes Schleker.