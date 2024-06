Die Hochwasserlage entspannt sich: Wehrtore beschädigt – wegen Reparatur bleibt der Esslinger Damm

1 Der Damm wurde eilig aufgeschüttet, um die Neckarkanäle abzuschotten. Foto: Roberto Bulgrin

Sinkende Pegel und kein Regen mehr: Die Hochwasserlage hat sich entspannt. Auch wenn es viele Einsätze gab, kam der Kreis Esslingen noch glimpflich davon. Der provisorische Damm in Esslingen wird dennoch vorerst bleiben.











Nach dem Dauerregen lugte vielerorts sogar mal die Sonne zwischen den Wolken hindurch, die Pegel von Neckar, Fils und Körsch sanken – die Hochwasserlage im Kreis Esslingen hat sich am Dienstag entspannt. Dennoch wird der provisorische Damm, den die Stadt Esslingen hat aufschütten lassen, um die Altstadt vor Überflutung zu schützen, vorerst bleiben. Grund dafür sind beschädigte Wehrtore auf dem Hauptneckar. Die vielen Wassermassen der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass zwei der drei Wehrtore an der Schleuse Esslingen wegen eingeklemmter Baumstämme und anderer Gegenstände derzeit nicht absenkbar sind. „Daher müssen wir nun den Neckarpegel zwischen den Schleusen Oberesslingen und Esslingen auf ein sehr niedriges Wasserstandsniveau absenken, um die defekten Wehrtore zu begutachten und bis Ende der Woche zu reparieren“, sagt Walter Braun, der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Neckar. „Wir warnen die Bevölkerung eindringlich davor, das Flussbett angesichts des niedrigen Pegels zu betreten. Dort besteht Lebensgefahr“, mahnt Braun. Um zu vermeiden, dass in den Kanälen mehr Wasser fließt als im Neckar, was zu einem Rückfluss führen würde, bleibt der 30 Meter breite Damm am Wasserhaus bestehen, so ein Sprecher der Stadt.