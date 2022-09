18 Der Spaziergang durch die Heilbronner Straße 1942 beginnt ungefähr auf Höhe des damaligen Güterbahnhofs, heute LBBW und Sparda Bank - hier die andere Straßenseite mit Blick stadtauswärts. In der Bilderstrecke spazieren wir weiter bis nach Feuerbach. Foto: Stadtarchiv Stuttgart.

Unser Spaziergang durch die Heilbronner Straße zeigt, wie vielfältig die Verkehrsachse schon damals war – und dass mehr erhalten ist, als man meinen möchte.















Link kopiert

Stuttgart - Die Heilbronner Straße ist eine der vielfältigsten Verkehrsachsen, die Stuttgart zu bieten hat. Am Hauptbahnhof beginnend, führt sie vorbei am Europaviertel zu Bereichen mit historischer Wohnbebauung auf der einen und dem Pragfriedhof auf der anderen Straßenseite. Bergan geht es Richtung Pragsattel und auf dem weiteren Weg Richtung Zuffenhausen vielspurig an modernen Gewerbe- und Industriebauten vorbei, ehe die Heilbronner Straße bei der Friedrichswahl an der Auffahrt zur autobahnähnlich ausgebauten Schnellstraße endet. Auf dieser Route hat man vom Auto oder aus der Stadtbahn immer wieder den Blick auf die umliegenden Weinberge.