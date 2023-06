Clara (8) und Lydia (6) wandern mit ihrem Vater Gabriel Beeby auf dem Jakobsweg in Spanien 800 Kilometer in sieben Wochen. Ihre Großeltern Margy und Dietmar Walter aus Hochdorf erzählen von der Reise ihrer Enkelinnen.















„Wir sind täglich per Whatsapp in Kontakt. Unser Schwiegersohn berichtet, wo sie gerade unterwegs sind, was sie erlebt haben und schickt regelmäßig Bilder“, erzählen Margy und Dietmar Walter aus Hochdorf. Margy Walter sammelt die Nachrichten und Fotos, die sie vom Jakobsweg in Spanien erreichen: „Das ist eine schöne Erinnerung für uns, und unsere Verwandtschaft in den USA kann die Wanderung so auch mitverfolgen. Mit den Mädels selbst telefonieren wir nicht, sonst würden sie vielleicht Heimweh bekommen. Sie haben sich fest vorgenommen, das Endziel in Santiago de Compostela zu erreichen“, berichten die Großeltern, die sichtlich stolz auf die beiden Enkelinnen und ihre tolle Leistung sind.