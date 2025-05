Die größte Gefahr lauert in der Dämmerung: Wildunfälle können überall im Kreis Esslingen drohen

Unfall bei Esslingen Wildschwein läuft vor fahrendes Auto – Frau verletzt in Klinik gebracht

Bei einem Unfall bei Esslingen ist am Donnerstagabend eine 55-Jährige so schwer verletzt worden, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste. Auf ihrer Fahrt in Richtung Baltmannsweiler rannte der Frau plötzlich ein Wildschwein vors Auto.