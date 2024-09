Horb am Neckar: Nicht mit Maier! Die Geschichte eines Tankstellen-Überfalls

1 Konstantin Maier, 77, hat unter seinem Kassentisch einen Baseballschläger deponiert – zur Selbstverteidigung. Foto: Sabina Paries/photocouture

Der Tankwart Konstantin Maier aus Nordstetten bekam von unserem Autor 2010 eine Rolle im täglichen Fortsetzungskrimi der Lokalzeitung zugewiesen. Heldenhaft rang er darin einen Räuber nieder. Vierzehn Jahre später wird seine Tankstelle tatsächlich überfallen.











Der Tankwart Konstantin Maier schaute in die Mündung einer Mossberg 590 Mariner. Ein Kerl, schwarze Sturmhaube überm Kopf, versuchte sich in einer Drohgebärde: „Weißte was das ist? Rück die Kohle raus!“ Der Tankwart, nicht im Geringsten beeindruckt, schnellte ansatzlos nach vorne, griff zu und griff ins Leere, verfehlte den kurzen Lauf der Flinte. Der Maskierte wich aus, drehte sich weg, geriet ins Taumeln, verlor das Gleichgewicht und stürzte in den Zeitungsständer. Dann der Schuss. Putz rieselte von der Decke, kein Laut mehr.