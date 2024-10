Die Fußballarena in Turin: Das erwartet die VfB-Fans im Juventus Stadium

7 Das Stadion von Juventus Turin, in dem an diesem Dienstagabend der VfB Stuttgart antreten wird. Foto: Imago/ANP

Viele Fußballstadien in Italien sind baufällig. Doch der Rekordmeister Juventus Turin besitzt eine hochmoderne Arena, in die seit ihrer Eröffnung 2011 allerdings nur noch 41 507 Fans passen.











Link kopiert

Ob das ein gutes Omen ist? Nach dem 0:4 in der Allianz Arena von München tritt der VfB Stuttgart nun an diesem Dienstagabend (21 Uhr) in seinem dritten Spiel der Ligaphase der Champions League im Allianz Stadium von Turin an. Denn wie beim deutschen Rekordmeister hat sich der Versicherungskonzern auch die Namensrechte an dem Stadion des italienischen Rekord-Titelträgers Juventus Turin gesichert.

Weniger Fassungsvermögen, dafür alles schicker und modernen – das war das Motto der Architekten beim Umbau des alten Stadio delle Alpi in die neue Arena, in der seit der Einweihung am 8. September 2011 die Clubfarben Schwarz und Weiß dominieren.

Fanden im delle Alpi, wo 1990 die deutsche Nationalelf auf ihrem Weg zum dritten WM-Titel im Halbfinale die Engländer mit 4:3 im Elfmeterschießen besiegte, noch 69 000 Zuschauer Platz, so besitzt das Juventus Stadium nun ein Fassungsvermögen für 41 507 Fans. Markanteste Merkmale des neuen Stadions sind die beiden 86 Meter hohen Pfeiler an der Nord- und Südseite hinter den Toren. Sie tragen über Stahlseile die Dachkonstruktion.

„Als eine Touristenattraktion und ein architektonisches Symbol des heutigen Turins ist das Allianz-Stadion das erste italienische Fußballbauwerk ohne Barrieren“, lobt man bei Juventus die vereinseigene Arena: „Seine offene Umgebung und sein multifunktionales Design sind nicht nur ein Raum, in dem man sich die Fußballshow ansehen kann, sondern auch ein Ort der Begegnung und der Unterhaltung, den man sieben Tage die Woche erleben kann. Ein echtes Schwarz-Weißes-Juwel.“

Das gesamte Projekt sollte ursprünglich an die Vergabe der Fußball-Europameisterschaft 2012 an Italien gekoppelt sein. Doch die Uefa vergab das Turnier letztlich an Polen und die Ukraine. In und um das Stadion, das 155 Millionen Euro kostete, befinden sich mehrere Restaurants, direkt daneben das Shoppingscenter Arena 12 mit 60 Geschäften. Das J-Museum, in dem unter anderem sämtliche von Juventus gewonnene Trophäen ausgestellt sind, liegt im Ostflügel des Stadion, das in seinem Umfeld über 4000 Parkplätze verfügt.

Eingeweiht wurde das Juventus Stadium am 8. September 2011 mit einem Spiel gegen den englischen Club Notts County, den ältesten Profifußballverein der Welt, von dem Juventus Turin 1903 die weiß-schwarz-gestreiften Trikots übernahm. Beim 1:1 erzielte damals der Stürmer Luca Toni für Juventus das erste Tor im neuen Stadion.