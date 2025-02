Die fünfte Jahreszeit in der Region Stuttgart: Diese Faschingsumzüge finden in den kommenden Tagen statt

1 Konfetti, Süßigkeiten, Verkleidungen: In der Stuttgarter Innenstadt wird es in diesem Jahr erneut ein buntes Narrentreiben geben. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

An den letzten Tagen der Fasnet beziehungsweise des Faschings ist in der Region Stuttgart noch einmal viel geboten. Wir geben einen Überblick über die Umzüge in der Region.











Link kopiert

Die fünfte Jahreszeit biegt auf die Zielgerade ein. Wer im Endspurt noch einmal Vollgas geben möchte, sollte sich den folgenden Überblick über die Fasnetsumzüge in der Region Stuttgart durchlesen.

Zehntausende Zuschauer, mehr als 3000 Hästräger und Guggamusiker: Das beschauliche Wernau im Landkreis Esslingen mit seinen etwas mehr als 12.000 Einwohnern verwandelt sich jedes Jahr am Fasnetsamstag zu einem Zentrum der schwäbisch-alemannischen Straßenfasnet. Wie bedeutsam die Fasnet in Wernau ist, zeigen die Zahlen: Der Verein der „Wernauer Narren“ hat nach eigenen Angaben über 500 Mitglieder. Zum „Großen Fasnetsumzug“ kommen sogar Vereine aus der Schweiz angereist. In diesem Jahr startet die Veranstaltung um 14 Uhr.

Auch am Fasnetsamstag, um 14.30 Uhr startet der Faschingsumzug in Waiblingen. Circa zwei Stunden wird es dann dauern, bis die über 80 Gruppen durch die malerische Fachwerkstatt im Rems-Murr-Kreis gezogen sind. Traditionell wird nach dem Umzug im Schlosskeller, auf dem Rathausplatz und in etlichen Kneipen weiter gefeiert.

Weil der Stadt

Richtig gut feiern lässt sich die Fasnet auch in Weil der Stadt im Landkreis Böblingen, denn zum Faschingsumzug in der Keplerstadt, der am Fasnetsonntag um 14 Uhr beginnt, werden erneut Zehntausende Besucher erwartet. Die Fasnetbegeisterung im 19.000-Einwohner-Städtchen fußt auf einer langen Tradition, die bis in das Mittelalter zurückreicht. Die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz sollen zusätzlich Besucher anlocken.

Unsere Empfehlung für Sie Narrensprung in Weil der Stadt Die Narren übernehmen das Weil der Städter Rathaus Beim Narrensprung in Weil der Stadt muss sich Bürgermeister Christian Walter gegen zahlreiche Vorwürfe von Zunftmeister Daniel Kadasch verteidigen. Am Ende nutzt es alles nichts: Die Stadt ist in Narrenhand.

Böblingen

Der Rosenmontagsumzug in Böblingen startet um 13.13 Uhr auf dem Elbenplatz, wo der Narrenverein Grün-Weiß Böblingen ein Narrendorf aufbauen wird. Es ist mit einem fröhlichen Fest zu rechnen, denn im vergangenen Jahr war die Begeisterung in Böblingen außergewöhnlich groß.

Unsere Empfehlung für Sie Rosenmontagsumzug in Böblingen Die Narren übernehmen Böblingen Mit 51 Gruppen aus der ganzen Region und etwa 12.000 Zuschauern war der Rosenmontagsumzug in Böblingen ein riesiges Spektakel.

Stuttgart

Der größte Faschingsumzug in Baden-Württemberg startet am Fasnetdienstag um 14 Uhr. Im vergangenen Jahr waren rund 100.000 Besucher dabei. Das Fest wird so schnell kein Ende nehmen: Ab 16.30 Uhr gibt es auf dem Schillerplatz eine Party mit Hit-Radio ANTENNE 1.

Unsere Empfehlung für Sie Faschingsumzug in Stuttgart Busse werden am Dienstag umgeleitet Wegen des Faschingsumzugs können am 4. März nicht alle Haltestellen der SSB in der Stuttgarter Innenstadt angefahren werden. Welche Linien betroffen sind.

Ausnahmezustand in Herrenberg: Am Faschingsdienstag findet neben dem traditionellen Faschingsumzug auch noch der Pferdemarkt Herrenberg und der Krämermarkt statt. Der von der 1. Narrenzunft Herrenberg veranstaltete Umzug startet um 14 Uhr in der Wilhelmstraße. Der Veranstalter erwartet 2000 Hästräger aus 70 Gruppen.

Hofen und Mühlhausen (Stuttgart)

Im Stuttgarter Nordosten gibt es ein Jubiläum und eine Premiere zu feiern. Am Faschingsdienstag wird beim Brauchtums- und Maskenumzug das 100-jährige Bestehen der Hofener Fasnet zelebriert. Bereits am Donnerstag, 27. Februar, gibt es im benachbarten Mühlhausen ab 18 Uhr zunächst ein Hemdklonkerumzug und anschließend das erstmals ausgetragene Hemdklonker Traktor-Race. Am Freitag findet der traditionelle Nachtumzug in Mühlhausen statt.