1 Lösungen für technische Probleme zu finden, reizt den Esslinger Bühnentechniker Fasil Seyoum. Foto: Roberto Bulgrin

Seit 40 Jahren arbeitet der Eritreer Fasil Seyoum als Bühnentechniker an der Württembergischen Landesbühne Esslingen. Über seine Fluchtgeschichte hat das Theater ein Stück produziert.

Esslingen - Im Theater hat Fasil Seyoum seine Heimat gefunden. Zwar geht der 65-Jährige nächstes Jahr als Bühnenvorarbeiter und Hausmeister offiziell in den Ruhestand – aber auf Teilzeitbasis will er der Württembergischen Landesbühne (WLB) auch danach erhalten bleiben. 40 Jahre hat er dort gearbeitet. An den Ruhestand denkt der leidenschaftliche Handwerker deshalb aber noch nicht. Zumal seine Frau Georgina, die einige Jahre jünger ist, am Theater für die Garderobe und die Wäscherei mit zuständig ist. Auch jenseits des Rentenalters möchte der Bühnentechniker das Team der WLB verstärken. Über seine Fluchtgeschichte hat die Junge WLB sogar ein Theaterstück entwickelt.