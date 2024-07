Die Fantastischen Vier in Ludwigsburg: So war das „Hoimspiel“ der Fantas im Schlosshof

7 So gesittet wie bei „MfG“ standen Smudo, Thomas D. und Michi Beck am Samstag in Ludwigsburg selten vor dem Publikum. Foto: Werner Kuhnle

Ein Heimspiel hatten die Fantastischen Vier am Samstagabend im Ludwigsburger Schlosshof bei den KSK Music Open. Trotz immer wieder einsetzenden Regens war die Stimmung bei 10 000 Fans bestens, boten die Fantas doch fast alle ihre Hits und Neues.











Um 20.50 Uhr am Samstagabend betraten die Fantastischen Vier die Bühne im gefüllten Schlosshof Ludwigsburg. Auch wenn dieses „Hoimspiel“ etwas kleiner als ihr Heimspiel auf dem Wasen war, kamen bei Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon beim Blick auf die besondere Open-Air-Venue in der Barockstadt dann doch heimatliche Gefühle auf. Smudo als Gerlinger, und Thomas D., der erst in Ditzingen und dann auch in Gerlingen gelebt hat, machten den Veranstaltungsort kurzerhand zum Hinterland von Ditzingen.

Beste Laune bei den Fans im Ludwigsburger Schlosshof. /Werner Kuhnle

Hits aus 35 Jahren Bandgeschichte

Gleich mit der ersten Nummer „MfG“ – dem Song voller Abkürzungen – machten die Stuttgarter Rapper, die längst in alle Teile Deutschlands verstreut sind, Eindruck. Zwar saß nicht alles – gefeiert wurde dennoch schon beim Intro. Hatten die Fans doch teilweise stundenlang auf ihre Helden warten müssen. Bereits um 17 Uhr öffneten sich die Tore am Samstag. DJ Thomilla hatte noch kurz vor den Hauptact die Massen mit Hip-Hop-Hits aus den 1990ern und frühen 2000ern in Stimmung gebracht. Auf „MfG“ folgten inklusive Zugabe 90 Minuten Hits aus 35 Jahren Bandgeschichte. Von „Sie ist weg“ über „Troy“ bis zum unvermeidlichen „Die da!?!“ und sogar einem Hit ihrer erst vor zwei Wochen fertiggestellten neuen Platte, die im Oktober erscheint, war für alle Fan-Generationen etwas dabei an diesem Abend. Selbst der immer wieder einsetzende Regen konnte die Party und das große „Picknick“ nicht trüben.