Clueso am Samstag bei den Fantas in Stuttgart mit dabei

1 Clueso (Mitte) ist „Special Guest“ der Fantastischen Vier am Samstag auf dem Cannstatter Wasen. Foto: /Archiv

Wer alte Karten für die Mercedes-Benz-Arena besitzt, muss sie für die neue Spielstätte auf dem Cannstatter Wasen umtauschen: Die Fantastischen Vier sind heiß auf ihre Heimspiele in Stuttgart – am Samstag mit Clueso als Special Guest.















Link kopiert

Thomas D. kann’s kaum erwarten. Konzerte in Stuttgart sind für ihn immer „etwas ganz Besonderes“. Doch diesmal werde nach der zweijährigen Corona-Zwangspause „alles getoppt“. Mit Blick auf die Heimspiele der Fantastischen Vier an diesem Freitag und Samstag auf dem (noch nicht ausverkauften) Cannstatter Wasen prophezeit er: „Das werden Abrisspartys!“

Manager Andreas „Bär“ Läsker berichtet von „großartigen Warm-ups“ bei den ersten Stationen der „Für-immer-30-Live-Tour“ etwa in Hamburg oder München. „Das Publikum war zwischen sieben und 70 Jahre alt und ist ausgeflippt“, sagt „Bär“. Seine Jungs seien „völlig heiß drauf“, endlich wieder spielen zu können – und dann auch noch die größten Knaller ihrer Bandkarriere.

Musiker isolieren sich: Die After-Show-Partys sind gestrichen

Damit die Tour nicht schon wieder gestoppt und verschoben werden muss, isolieren sich die Musiker. Die After-Show-Partys sind gestrichen. Die Fantas wollen verhindern, dass es ihnen so ergeht wie Herbert Grönemeyer, der sich mit Corona angesteckt hat und alle Termine absagen musste. „Eine schlechte und eine gute Nachricht“ haben die Veranstalter für Stuttgart. Am Freitag spielt im Vorprogramm wie geplant um 19.15 Uhr der Musiker Gentleman. Am Samstag aber kann er doch nicht dabei sein. „Gentleman ist am 2. Juli Headliner beim Summerjam Festival in Köln“, sagt „Bär“, „wir dachten eigentlich, er kann beides machen.“ Zu viel Stress ist nicht gut. Nun können sich dafür Clueso-Fans freuen. Der Sänger und Rapper, der schon bei „Zusammen“ bei den Fantas mit von der Partie war, ist am Samstag mit seinem Auftritt um 19.15 Uhr der Special Guest auf dem Cannstatter Wasen.

Trouble-Shooting-Stände am Freitag und Samstag auf dem Wasen

Wie schon bei Rammstein gilt bei den Rappern: Mit den alten Karten für die Mercedes-Benz-Arena, die oft vor über zwei Jahren gekauft worden sind, kommt man wegen des Stadionumbaus nicht in die neue Spielstätte am Neckarstrand. Sie müssen umgetauscht werden. Die meisten Fans haben dies bereits getan. Veranstalter Matthias Mettmann, der Geschäftsführer von Chimperator, erklärt, was zu beachten ist: „Es muss ein Gutschein beantragt werden, der bei Neubuchung eingelöst werden kann. Wer den Umtausch bisher versäumt hat, schreibt an: Tickets@diefantastischenvier.de. Oder man kontaktiert Aldi-Tickets telefonisch unter 02 01 / 22 09 97 11. Möglich ist der Kartenwechsel bis Donnerstag, 12 Uhr.“ Vor den Konzerten können Karten an den Trouble-Shooting-Ständen auf dem Wasen umgetauscht werden. Einlass ist um 16.30 Uhr. Das Vorprogramm (außerdem: DJ Thomilia, Flo Mega) beginnt um 17.45 Uhr. Die Fantas spielen von 20.30 bis 22.30 Uhr. Restkarten gibt es unter: https://tickets.diefantastischen vier.de