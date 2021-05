Reisen an die Grenzen des Seins

1 Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem Choreografen Gregory Darcy arbeitet die Tänzerin Anna Süheyla Harms leidenschaftlich gerne zusammen. Derzeit proben beide für das Esslinger Festival „Stadt im Fluss“.

Esslingen - In eine Kiste aus Plastik ist der Körper der Tänzerin gezwängt. Beine und Arme verschränkt Anna Süheyla Harms bei den Proben für das Festival „Stadt im Fluss“, das vom 1. bis zum 3. Oktober 2021 in Esslingen stattfinden soll. Neben ihr steht der Choreograf Gregory Darcy. An jeder kleinsten Bewegung feilt er mit der Künstlerin. Trommelklänge des musikalischen Leiters Hans Fickelscher strukturieren das radikale Körpertheater. Im Saal der Dieselstraße entwickelt der Choreograf und Filmemacher Darcy die neue Produktion, die im Rahmen des Stadtfestivals gezeigt werden soll.