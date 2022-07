Vorfall am Bahnhof Esslingen Junger Mann in Unterführung angegriffen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 19-jähriger Mann in der Unterführung am Bahnhof in Esslingen offenbar von zwei Männern angegriffen. Kurz darauf konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen.