Die ersten Babys des Jahres 2025: Doppeltes Glück am Neujahrstag im Klinikum Esslingen

Das Klinikum Esslingen freut sich über einen besonderen Start ins Jahr 2025: Am Neujahrstag kamen die Zwillinge Elias und Adam Stayyeh zur Welt. Sie waren die ersten Babys des neuen Jahres; im Lauf des Tages gab es laut Kliniksprecherin Anja Dietze noch zwei weitere Geburten.

Nach Mitteilung der Krankenhauses wurde Elias wurde um 3.07 Uhr geboren und wog 3050 Gramm bei einer Größe von 52 Zentimetern. Nur eine halbe Stunde später, um 3.37 Uhr, folgte sein Bruder Adam – und die Hebammen Victoria Binder, Nicola Weckerlein und Mona Felke staunten nicht schlecht, denn er hatte exakt dieselben Maße. Beide Jungen sind gesund und wurden von ihrer überglücklichen Familie liebevoll in Empfang genommen.

In Nürtingen freut man sich über Theo

In der Medius Klinik in Nürtingen musste man länger auf das erste Baby in diesem Jahr warten. Erst um 22.44 Uhr erblickte Theo am Neujahrstag das Licht der Welt. Über den gesunden Jungen freuen sich seine Eltern Katrin und Julian Klenert sowie sein zweieinhalb Jahre alter Bruder Josia aus Köngen. Der neue Erdenbürger brachte bei seiner Geburt 3930 Gramm auf die Waage und war 52 Zentimeter groß.

Im Krankenhaus des Landkreises Esslingen auf dem Säer in Nürtingen kamen im vergangenen Jahr 1235 Kinder zur Welt. Im Klinikum Esslingen verzeichnete man knapp 1800 Geburten.