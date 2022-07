Neue Weststadt Esslingen Stadt plant Wohn- und Geschäftshaus direkt am Bahnhof

Die Neue Weststadt in Esslingen wächst und wächst. Mit dem Baublock A soll das Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit bald auch ein attraktives Entree direkt am Bahnhof bekommen.