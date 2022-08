1 Ein Esslinger Wahrzeichen: die „Eiserne Hand“ an der Römerstraße. Foto: Roberto Bulgrin

Das Kulturdenkmal an der Römerstraße beim Jägerhaus in Esslingen ist immer wieder verschwunden und wurde ersetzt. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde eine Skulptur aufgestellt, die eine linke Hand darstellt. Warum? Das konnte nun wohl geklärt werden















Die „Eiserne Hand“ an der Römerstraße beim Jägerhaus in Esslingen gibt viele Rätsel auf. Bedeutung, Ursprung und Symbolik der wohl in den Jahren zwischen 1574 und 1651 aufgestellten Skulptur sind noch nicht vollständig geklärt. Doch eines ihrer Geheimnisse könnte ein aufmerksamer Leser gelüftet haben.