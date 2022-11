1 Verkehr in den Morgenstunden in Berlin. Die Hauptstadt hat sogar noch die niedrigste Autodichte aller Bundesländer. Foto: imago//Florian Gaertner

Die Verkehrswende in Deutschland stockt – trotz aller Bekenntnisse zum Klimaschutz. Und das ist keine Frage des Umweltbewusstseins, sondern davon, dass das Automobil unverändert alle Erwartungen und Strukturen prägt.















Noch nie wurde in Deutschland so sehr über ökologische Verkehrspolitik geredet. Und noch nie gab es so viele Autos.