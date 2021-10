Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Michael Weber via www.imago-images.de

Trotz einer vergleichsweise hohen Inzidenz in Stuttgart sei die Lage „kontrolliert“, sagt der Gesundheitsamtsleiter. Die Maskenpflicht in Schulen will er beibehalten. Impfbusse soll es weiter geben, besetzt mit niedergelassenen Ärzten.