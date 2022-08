ÖPNV in Esslingen

1 Sie ist bei Fahrgästen beliebt: Andrea Kontoyanidis wurde zur Busfahrerin des Jahres im Landkreis Esslingen gekürt. Foto: Ines Rudel

Bei ihr fährt der Servicegedanke immer mit. Bei ihr sitzt Kundenfreundlichkeit mit am Steuer. Andrea Kontoyanidis aus Reichenbach wurde zur „Busfahrerin des Jahres“ im Landkreis Esslingen gekürt.















Sie beherrscht die drei „Fs“ wie aus dem Effeff. Andrea Kontoyanidis hat es drauf – in puncto Freundlichkeit, Fahrstil und Fachkompetenz. Darum wurde die 46-Jährige, die in Reichenbach lebt, zur Busfahrerin des Jahres im Landkreis Esslingen gewählt. Die tonnenschweren und bis 18 Meter langen Linienbusse des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE) steuert sie souverän mit viel Spaß und Freude durch die Straßen: „Ich komme jeden Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit, und dieses Lächeln gebe ich an die Fahrgäste weiter“, sagte die Ausgezeichnete bei der Übergabe von Ernennungsurkunde, Wimpel und einem Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro durch Thomas Hachenberger, dem Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS).