Die besten Tipps und Hotels: Die neue Magie von Bad Gastein – „Man fühlt sich hier nach einer Weile gesund“

Anja Wasserbäch 26.12.2025 - 08:00 Uhr , aktualisiert am 26.12.2025 - 08:00 Uhr

Die neue Magie von Bad Gastein – „Man fühlt sich hier nach einer Weile gesund“

Die besten Tipps und Hotels

18 Wasserfall und Grand Hotels: Bad Gastein hat einen morbiden Charme. Foto: IMAGO/Depositphotos

Tosender Wasserfall und verlassene Grand Hotels, Wes-Anderson-Charme und Brutalismus-Bauwerke. Wie sich Bad Gastein mal wieder neu erfindet. Die besten Tipps und Hotels.











Als ich ankam, wollte ich erst mal wieder weg“, erinnert sich Ronnie Denalane an den Moment, als er aus dem Zug ausstieg, der ihn von Berlin ins Salzburger Land brachte. Es gibt einladendere Orte als den Bahnhofsvorplatz von Bad Gastein. Ronnie aber ist geblieben, wie so viele andere Berliner. Berge statt Berghain? Kaiserschmarrn statt Currywurst? Was macht Bad Gasteins Anziehungskraft aus?