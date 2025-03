Glücklich mit mürben Rinderrouladen – zu Gast im Ochsen in Mundelsheim

Die besten Restaurants in Baden-Württemberg

1 Der Ochsen in Mundelsheim mit Chef Christian Kölbl und seiner Frau Ricarda Foto: Simon Granville/Simon Granville

Für ein Essen im Ochsen in Mundelsheim kommen die Gäste von weit her. Das verwundert nicht, wenn man hier einmal gegessen hat.











Link kopiert

Wir testen die besten Restaurants in Baden-Württemberg – Wir essen in außergewöhnlichen Kneipen, bodenständigen Landgasthöfen und ausgezeichneten Sternerestaurants. Heute im Test: der Ochsen in Mundelsheim.