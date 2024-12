Die besten Häuser 2024: Das sind 10 der schönsten Häuser in Stuttgart und der Region

Das sind 10 der schönsten Häuser in Stuttgart und der Region

24 Gerettet – denkmalgeschützte Villa in Stuttgart, saniert vom Architekturbüro Tennigkeit + Fehrle. Foto: Elia Schmid

Vom radikal reduzierten und dennoch bezahlbaren Bungalow bis zur perfekt sanierten Gründerzeitvilla auf der Halbhöhe: Eine Rückschau auf gelungene Umbauten und neue Wohnhäuser in Stuttgart und anderen begehrenswerten Lagen.











Die Zeiten für Bauherren und Planer sind wahrlich herausfordernd, und doch erwies sich die Architektur auch im Jahr 2024 wieder als erstaunlich widerstandsfähig und innovativ. Die Zukunft findet schon heute statt, das zeigt sich an den zahlreichen nachhaltigen, weil klimaschonenden Projekten. Das Bauen im Bestand wird immer wichtiger, genauso wie die sensible Nachverdichtung in der Stadt.

Umbauten und eine Villenrettung in Stuttgart

Vor allem bei Umbauten gibt es spannende Lösungen für komplexe Bauaufgaben, sei es die Umwidmung eines ehemaligen Gewächshauses in einen lichthellen Wohntraum für eine Familie nahe Ludwigsburg, sei es die Rundumerneuerung einer heruntergewohnten Gründerzeitvilla mitten in Stuttgart. Allein diese Projekte sind beispielhaft im Sinne einer neuen Baukultur, die das Vorhandene wertschätzt.

Zur Inspiration für gutes Bauen hat unsere Redaktion auch in diesem Jahr architektonisch geglückte Neubauten und Umbauten von Häusern und Wohnungen vorgestellt – mal aus Holz, mal aus Beton, mal mit Denkmalschutz, mal ohne viel Raum. Hier folgt nun ein Überblick über zehn besondere Projekte aus Stuttgart und der Region, die wir 2024 vorgestellt haben. Ein Ausflug zu einem markanten Tiny House ist auch darunter.

Bilder von gut geplanten und umgebauten Häusern und Wohnungen finden sich in der Bildergalerie.