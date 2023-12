Die besten Häuser 2023: Das sind 12 der schönsten Häuser in Stuttgart und anderswo

Das sind 12 der schönsten Häuser in Stuttgart und anderswo

29 Die Stuttgarter Architektin Wallie Heinisch hat das Wohnhaus in einem Dorf bei Tübingen entworfen. Mehr Wohnbeispiele sind in der Bildergalerie zu sehen. Foto: Zooey Braun/METARAUM Architekten

Vom minimalistischen Bungalow mit Seeblick bis zur Doppelhaushälfte auf der Halbhöhe: Eine Rückschau auf geglückte Umbauten, neue Wohnhäuser in Stuttgart und anderen begehrenswerten Lagen.











Link kopiert

Trotz schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen konnte sich die Architektur auch im Jahr 2023 wieder im besten Licht präsentieren. Nachhaltig und klimaschonend sind zudem das Bauen im Bestand und Nachverdichtungen in der Stadt. Vor allem bei Umbauten gibt es spannende Lösungen für anspruchsvolle Bauaufgaben, sei es die Umwidmung eines ehemaligen Gefängnisses in ein Mehrfamilienhaus, sei es der sensible Umbau eines heruntergewohnten Hauses aus den 1930er Jahren. Allein diese Projekte sind beispielhaft im Sinne einer neuen Baukultur, die das Vorhandene wertschätzt.

Zur Inspiration für gutes Bauen hat unsere Redaktion auch in diesem Jahr architektonisch gelungene Neubauten und Umbauten von Häusern und Wohnungen vorgestellt – mal aus Holz, mal aus Beton, mal mit Denkmalschutz, mal ohne viel Raum. Hier folgt nun ein Überblick über zwölf besondere Projekte aus Stuttgart und an anderen Orten der Republik, die wir 2023 vorgestellt haben. Ein außergewöhnlicher Ausflug in die Schweiz ist auch darunter.