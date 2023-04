12 Mit der Seilbahn über die Themse klappt ganz einfach mit der Oyster Card, dem Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Noch mehr Tipps für kostenlose und andere Attraktionen finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: IMAGO/UIG/IMAGO

London hat sich sehr verändert. Vor allem das Gesicht an der Themse in der City gegenüber der Southbank und drüben an den Docklands. Und es ist wie überall: Wenn der Platz ausgeht, dann baut man nach oben. Zum Jahrtausendwechsel haben die Londoner und vor allem die Touristen das große Riesenrad bekommen. Das „London Eye“, auch „Millenium Wheel“ genannt, ist 122 Meter hoch. Es war einmal das größte Riesenrad Europas, bis 2022 in Moskau ein noch gewaltigeres eröffnete.

The Shard oder Sky Garden?

Wer ein bisschen Londoner Luft atmen möchte, entzieht sich dem Stadttrubel und blickt von oben auf klitzekleine Doppeldeckerbusse. Das geht natürlich von The Shard, dem bekannten Aussichtspunkt, ebenso wie von Sky Garden, für den man kostenlose Tickets buchen kann.

Oben im Doppeldecker Bus

Eine andere, wenn auch nicht ganz so hoch gelegene Möglichkeit: im Doppeldecker-Bus oben sitzen und sich durch die Stadt tragen lassen, auf die Anzug-Banker in der City gucken, die Kids in ihren Schuluniformen trödeln sehen und im East End gibt es die ein oder andere Kunstinstallation auf den Dächern von Bushaltestellen zu bestaunen. Man muss nur ganz genau hinschauen.

Info

Anreise

Flüge ab Stuttgart zum Londoner Flughafen Heathrow werden von Eurowings, www.eurowings.com, und British Airways, www.britishairways.com, angeboten. Dank einer 2022 eingeweihten Express-Bahn namens Elizabeth Line ist man in einer guten halben Stunde in der Innenstadt. Weitere Infos bei Transport for London, https://tfl.gov.uk/.

Unterkunft

Das Kip Hotel (ab 200 Euro für ein Doppelzimmer) liegt im angesagten Londoner East End, genauer in Hackney, und ist vor allem bei jungen Reisenden beliebt, https://getsomekip.com/. Urbanen Schick bietet das neue Haus der Lifestyle-Hotelmarke Tribe in Canary Wharf. Doppelzimmer inkl. Frühstück ab 215 Euro, https://mytribehotel.com/en. Wer mit Blick über den Hyde Park nächtigen möchte, kann das im luxuriösen Como Hotel machen. Der Luxus und phänomenale Blick haben aber ihren Preis: ab 600 Euro pro Nacht im Doppelzimmer, www.comohotels.com/london/como-metropolitan-london. Weitere Tipps: Ganz neu ist die wiedereröffnete Battersea Power Station . Ein Kohlekraftwerk, das nicht nur auf einem Pink-Floyd-Cover abgebildet ist. Mit dem Lift geht es hier 109 Meter in die Höhe. Tickets gibt es ab 16 Euro. Klettern auf der O2 Arena (https://up-at-the-o2.london-tickets.co.uk) ist für Höhenjunkies ein Highlight. Das London Eye, das Riesenrad an der Themse, ist ein Klassiker.

Allgemeine Informationen

Britisches Fremdenverkehrsamt, www.visitbritain.de