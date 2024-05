Die Berkheimer Narren suchen Zeugen: Diebe stehlen den närrischen „Kaschber“

1 Der „Kaschber“ vom Brunnen Foto:

Beim „Kaschber“-Brunnen beginnt jedes Jahr am 6. Januar die fünfte Jahreszeit bei den Berkheimer Narren. Nun ist die Bronzefigur gestohlen worden, die dort seit 2001 ihren Platz hatte.











Die Berkheimer Narren suchen verzweifelt nach ihrem „Kaschber“. Die Bronzefigur saß auf dem Brunnen in der Brunnenstraße in dem Esslinger Stadtteil. Da war sie fest verankert und doppelt gesichert. „Die Unbekannten haben die schwere Bronzefigur zwischen dem 10. und dem 13. Mai gestohlen“, sagt Marc Trautmann, der Zunftmeister der Flegga-Kaschber, einer der fünf Narrenzünfte in Berkheim.

„Die Figur hat für uns einen hohen ideellen Wert“, sagt Trautmann. Denn beim „Kaschber“ versammeln sich die Narren jedes Jahr am 6. Januar, wenn die Fasnet beginnt. Spenden der Mitglieder haben es möglich gemacht, 2001 die Brunnenfigur anzuschaffen. „Da steckt viel Idealismus und Liebe drin“, sagt Marc Trautmann. Dass Unbekannte ein solches Stück stehlen, „das uns Narren so viel bedeutet“, bedauert er sehr. Deshalb hoffen die Berkheimer Narren nun, dass die unbekannten Diebe die Figur doch wieder an ihren Platz zurückbringen.

Doch der Diebstahl war offenbar gut vorbereitet. Um die Bronzefigur von ihrem Platz auf dem Brunnen abzuschrauben, bedarf es guter Werkzeuge – die hatten die unbekannten Täter offenbar. Sie schafften es, die Figur im Fleckenhäs abzuschrauben, die ihre Beinchen ins Wasser hängt. Das macht Marc Trautmann traurig, „denn für uns Narren ist die Figur nicht zu ersetzen.“ Er bittet alle, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl etwas beobachtet haben, sich bei der Narrenzunft Flegga-Kaschber zu melden. „Am schönsten wäre es, wenn die Diebe uns die Figur einfach zurückgeben würden“, sagt Trautmann. Die Berkheimer Narren suchen nun auch in den sozialen Medien verzweifelt nach Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben.

Wer etwas zum Verbleib der Figur weiß, kann sich über die Homepage melden: www.fleggakaschber.de