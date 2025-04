Die Badesaison beginnt: Freibäder im Kreis Esslingen: Eröffnungstage, Preise und Neuheiten

, aktualisiert am 28.04.2025 - 17:13 Uhr

1 Pack die Badehose ein: Bevor Besucher ins Freibad können, müssen sich Mitarbeitende ins Zeug legen – wie hier Sandra Geiger und Jens Bochterle im Freibad Nürtingen. Foto: Stadtwerke Nürtingen

Open-air-Badefans sitzen nun nicht mehr lange auf dem Trockenen. Sie haben bald wieder Oberwasser: Die Freibadsaison läuft an. Ein Blick auf Bäder in der Region Esslingen.

Esslingen Das Esslinger Neckarfreibad ist von Donnerstag, 1. Mai, 8 Uhr, das Freibad in Berkheim vom gleichen Tag an ab 10 Uhr wieder für Wasserfreunde da. Öffnungszeiten und Eintrittspreise bleiben laut Michael Werner, Abteilungsleiter Bäderbetrieb der Stadtwerke Esslingen (SWE), unverändert. Bis auf eine Ausnahme: Bei Vorlage eines Schwerbehindertenausweises gilt der ermäßigte Tarif nun bereits ab einem 50-prozentigen Einschränkungsgrad. Bisher waren es 80 Prozent gewesen. Für alle Besucher hält der Bäderchef einen Tipp parat: Bis einschließlich Mittwoch, 30. April, gebe es im Onlineshop der Esslinger Bäder unter https://shop.swe.de/ noch vergünstigte Saisonkarten. Die Winterpause wurde laut Michael Werner genutzt, um die Esslinger Freibäder noch familienfreundlicher zu gestalten: „So gibt es zum Beispiel ein Klettergerüst im Freibad Berkheim und zusätzliche Kinderspielanlagen im Neckarfreibad.“

Kirchheim Vor allem Familien haben im Freibad Kirchheim immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Ab Donnerstag, 1. Mai, können sich besonders kleine Besucher über Veränderungen freuen: „Es wurde ein neues Kinderplanschbecken gebaut“, teilt die städtische Pressesprecherin Doreen Edel mit. Das Becken verfüge über eine kleine Elefantenrutsche, einen Schiffchen-Kanal, einen Wasser-Igel sowie einen Wasserpilz und werde von zwei neuen Sonnensegeln beschattet. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr mit Blick auf Preise, Öffnungszeiten oder Angebote gibt es nicht. Die Saison läuft voraussichtlich bis Sonntag, 21. September.

Das Neckarfreibad in Esslingen wurde um zusätzliche Kinderspielanlagen aufgerüstet. Foto: Ines Rudel

Neuer Parkplatz am Freibad Nürtingen

Nürtingen Eröffnung soll im Nürtinger Freibad am Samstag, 3. Mai, sein, sofern es die Wetterlage zulässt. Für den Saisonstart wurde einiges verändert. Das Kassensystem wurde modernisiert: „Der Vorverkauf von Saisonkarten ist daher aktuell noch nicht möglich. Es wird jedoch angestrebt, diese ab dem 2. Mai wieder anzubieten“, teilt Marvin Schweizer vom Marketing der Stadtwerke Nürtingen mit. Der Parkplatz am Freibad wurde zudem umgebaut. Das Fahrzeug kann hier aber weiterhin kostenlos abgestellt werden. Ist dieser Parkplatz voll, wird ein Ausweichen auf den Parkplatz am Hallenbad empfohlen: „Auch dort ist das Parken kostenlos, wenn Sie – wie auch im Hallenbad – vor der Ausfahrt aus dem Parkplatz Ihr Autokennzeichen an den dafür vorgesehenen Tablets im Freibad freischalten.“ Während das Freibad geöffnet ist, bleibt das Hallenbad mit Saunalandschaft geschlossen.

Wassertiere, neue Kassenhäusle und Arbeiten an der Matschanlage

Wernau In Wernau geht es am Samstag, 31. Mai, los. Veränderungen bei Preisen und Öffnungszeiten gibt es laut Karin Mühlschlegel von der Sachgebietsleiterin Bäderverwaltung der Stadt Wernau keine. Während der Winterpause wurde neben den üblichen Instandhaltungsmaßnahmen ein neues Wasserspieltier am Planschbecken installiert. Die Saison läuft bis zum Sonntag, 14. September.

Wendlingen Ab Samstag, 10. Mai, können sich Badefreunde in Wendlingen in die Fluten stürzen. Das Bad startet mit einem neuen Kassensystem in die Saison: „Hierbei wurde der Eingang baulich verändert, Drehkreuzanlagen eingebaut und das Kassenhäusle renoviert“, sagt Romy Seidel, bei der Stadt Wendlingen für Bürgerdienste, Kultur, Sport und Ehrenamt zuständig. Die Preise wurden ihren Angaben zu Folge angepasst.

Keine Preiserhöhungen in Reichenbach und Neuhausen

Reichenbach „Ab ins Wasser marsch“, heißt es ab Mittwoch, 14. Mai, um 9 Uhr in Reichenbach. Die Eintrittspreise für das Freibad im Grünen bleiben nach Angaben von Gemeindemitarbeiterin Sabine Weidenbacher-Richter unverändert: „Es werden künftig an der Freibadkasse aber die WIR-Gutscheine von der Werbe-Initiative Reichenbach akzeptiert.“ Bauliche Veränderungen hat es seinen Angaben zu Folge nicht gegeben: „Die Umgestaltung der bisherigen Matschanlage ist in Planung.“

Neuhausen Bei gutem Wetter planschen, schwimmen und erholen sich etwa 900 Badegäste pro Tag im Freibad in Neuhausen. Das können sie auch weiterhin – wie gewohnt – tun. Preise und Öffnungszeiten bleiben laut Pressesprecherin Elke Eberle unverändert, bauliche Veränderungen gab es keine. Eröffnung ist am Freitag, 16. Mai. Bis Sonntag, 14. September, können sich Besucher im Bädle tummeln.

Deizisau Mit dem Wonnemonat Mai beginnt das Open-air-Baden in Deizisau. Eröffnung ist am Donnerstag, 1. Mai, um 9 Uhr. Über den Winter erfolgte die Sanierung des Dusch- und Umkleidetraktes: „Nunmehr verfügt das Freibad Deizisau auch über einen behindertengerechten Umkleide- und Sanitärbereich“, sagt Nadine Jud von der Abteilung Finanzen der Gemeinde. Die Öffnungszeiten wurden verändert: Im Mai und September hat das Bad montags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr, im Juni, Juli und August montags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Freibäder in Lenningen, Weilheim und Ebersbach

Die Badesaison im Ebersbacher Waldhöhenfreibad läuft von Donnerstag, 1. Mai, bis Sonntag, 14. September. Das Weilheimer Freibad öffnet am Samstag, 10. Mai, seine Pforten. Das Freibad in Lenningen ist ab Samstag, 17. Mai, wieder da.

Baden in Esslingen

Merkel’sches Schwimmbad

Das Merkel’sche Schwimmbad in Esslingen wurde nach einer Sanierung Ende März wieder für Schulen und Vereine geöffnet. Der Betrieb sei gut angelaufen, teilen die Stadtwerke mit: „Erste Vereine haben das Training aufgenommen. Auch erste Schulen haben dort wieder mit dem Schwimmunterricht begonnen.“ Andere Schulen würden noch auf den Betrieb hingewiesen. Nach den Osterferien werde mit einer verstärkten Nutzung durch die Schulen und Vereine gerechnet. Für die Öffentlichkeit ist das Schwimmbad ab Herbst wieder zugänglich.

Sanierungen

Die Esslinger Bäder wurden nacheinander saniert. Das Neckarfreibad wurde 2018 und 2019 auf Vordermann gebracht und im Mai 2019 wieder eröffnet. Das Hallen-Freibad Berkheim kam von 2019 bis 2021 an die Reihe und war ab Juni 2021 wieder für Gäste da. Das Merkel’sche Schwimmbad wurde ab Herbst 2023 gerichtet. Insgesamt wurden seit 2018 nach Angaben der Stadtwerke Esslingen etwa 25 Millionen Euro für die Bädersanierungen ausgegeben.