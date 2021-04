1 „Höhere Gewalt“: Foto: Esslinger Kunstverein

In der Villa Merkel hat das Team des Kunstvereins Esslingen eine Ausstellung aufgebaut, die wegen des Lockdowns nur fünf Tage zu sehen war. Das „Museum auf Probe“ hatte daher kaum Publikum.

Esslingen - Im Nachhinein weiß man besser, um wie viel schlechter sich die Lage entwickelt hat. Eine simple terminliche Information erscheint dann als Ausbund an unbedarftem Optimismus: „Ausstellungsdauer ab Ende des Lockdowns bis 25. April 2021“, steht auf dem Faltblatt zur Schau des Esslinger Kunstvereins, die unter dem Titel „Ein Museum auf Probe“ bereits seit 5. Dezember in der Villa Merkel läuft. Nur halt ohne Publikum. Die Bilder waren gehängt, die Objekte platziert, die reich bestückte Präsentation mit etlichem Handeinsatz und kuratorischem Hirnschmalz in präsentablen Zustand gebracht. Aber schon die Eröffnung fand nicht mehr statt. Die zweite Corona-Welle war darüber geschwappt, dicht gefolgt von der dritten. Die Schau wurde verlängert und verlängert, zwischendrin – in der ersten Märzwoche – gab’s sage und schreibe fünf Öffnungstage, selbstverständlich mit strengsten Hygieneregeln und limitierter Besucherzahl. Seither ist wieder Bildersichtverbot. Und was sich keiner vorstellen konnte oder wollte: Auch die großzügigste Corona-Ehrenrunde vor der definitiven Zielgerade reicht nicht über den Lockdown hinaus. Eher in einen noch härteren hinein.