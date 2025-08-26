Nach 22 Bahnen und Windstärke 17: „Die Assistentin“ von Caroline Wahl: Ein toxischer Chef und unerfüllte Träume
1
Caroline Wahls neuer Roman erschien am 28. August 2025. Foto: Rowohlt Verlag, IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Erfolgsautorin Caroline Wahl schreibt in ihrem neuen Roman „Die Assistentin“ über eine junge Frau in toxischen Arbeitsverhältnissen. Was davon hat Wahl selbst erlebt?

Jedes Jahr ein neues Buch, das muss man erst einmal schaffen. Caroline Wahl schafft das. Da ist es, das nächste Ding. „Die Assistentin“ heißt es, 368 Seiten, Rowohlt Verlag. Während sowohl der Debütroman „22 Bahnen“ als auch der Nachfolger „Windstärke 17“ von den Schwestern Tilda und Ida erzählen, die mit der Alkoholerkrankung ihrer Mutter aufwachsen und sich den Weg ins eigene Leben erkämpfen, ist im dritten Buch das Setting neu.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.