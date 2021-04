29 Die Ecke Ilgen-/Sonnenstraße ist eine von vielen verschwundenen Straßenecken in der Stuttgarter Altstadt: Die Bildergalerie zeigt viele weitere nicht mehr erhaltene Straßen.Foto: Stadtarchiv Stuttgart Foto:

Etliche Straßen wurde in Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgebaut. Wie kleinteilig und eng die Altstadt davor stellenweise war, zeigen die Bilder in unserem „Stuttgart 1942“-Bestand.

Stuttgart - Sie heißen Im Zwinger, Sonnen-, Kloster- oder Weinstraße – und sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Stadtbild verschwunden. Der Wiederaufbau nach 1945 war in Stuttgart auch ein Großreinemachen in Sachen Straßennamen und Straßenführung. Das gilt besonders für den Stadtbezirk Mitte, wo mittelalterliche Bausubstanz und enge Straßen nicht mehr zum automobilen und modernen Zeitgeist passten. Etliches, was von den Bomben zerstört worden war, wurde nicht wieder aufgebaut.