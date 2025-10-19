Diddl-Mania in Stuttgart: Diddl-Comeback – was macht flauschige, putzige Dinge so attraktiv?
5
Jasmin Einhauser ist Erzieherin in Stuttgart und leidenschaftliche Diddl-Sammlerin. Foto: Jovanna Imalski, Jasmin Einhauser, Imago

Auch in Deutschland erlebt die Diddl-Maus ein Comeback. Wir haben eine Stuttgarter Sammlerin besucht und gefragt, woher der Reiz an der zuckersüßen Niedlichkeit kommt.

„Tauschst du den blauen Pimboli gegen den pinken Galuppi?“ – so oder ähnlich klangen die Gespräche, die viele Millennials zu ihrer Grundschulzeit auf Stuttgarter Schulhöfen führten. Das Tauschen von Diddl-Blockblättern, Briefpapier, Postkarten und Co. war damals ein riesiger Trend – und wer dazugehören wollte, machte mit. So war es auch bei Jasmin Einhauser, die auf dem Schulhof ihre Sammelleidenschaft entdeckte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.