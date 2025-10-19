Diddl-Mania in Stuttgart: Diddl-Comeback – was macht flauschige, putzige Dinge so attraktiv?

Diddl-Comeback – was macht flauschige, putzige Dinge so attraktiv?

5 Jasmin Einhauser ist Erzieherin in Stuttgart und leidenschaftliche Diddl-Sammlerin. Foto: Jovanna Imalski, Jasmin Einhauser, Imago

Auch in Deutschland erlebt die Diddl-Maus ein Comeback. Wir haben eine Stuttgarter Sammlerin besucht und gefragt, woher der Reiz an der zuckersüßen Niedlichkeit kommt.











„Tauschst du den blauen Pimboli gegen den pinken Galuppi?“ – so oder ähnlich klangen die Gespräche, die viele Millennials zu ihrer Grundschulzeit auf Stuttgarter Schulhöfen führten. Das Tauschen von Diddl-Blockblättern, Briefpapier, Postkarten und Co. war damals ein riesiger Trend – und wer dazugehören wollte, machte mit. So war es auch bei Jasmin Einhauser, die auf dem Schulhof ihre Sammelleidenschaft entdeckte.