Dichterer Takt und mehr Stopps: Der Expressbus Relex bekommt neue Haltestellen im Kreis Esslingen

1 Auch der X 10 (hier in Denkendorf) bekommt einen Extra-Stopp. Foto: /Horst Rudel

Der Expressbus Relex steuert auf einigen Linien neue Haltestellen an und erweitert seinen Halbstundentakt. Auch im Kreis Esslingen gibt es Veränderungen.











Mit dem obligatorischen Fahrplanwechsel im öffentlichen Nahverkehr am 15. Dezember gibt es dieses Mal auch bei den regionalen Expressbuslinien eine Änderung. Die sogenannten Relex fahren, wie der Verband Region Stuttgart (VRS) mitteilt, künftig unter der Woche ganztägig zwischen 6 und 20 Uhr im Halbstundentakt. Nur an den Wochenenden, am frühen Morgen sowie am späteren Abend gilt weiterhin der bisherige Stundentakt.

Darüber hinaus werden, auch auf einigen Linien im Kreis Esslingen, zusätzliche Haltestellen eingerichtet. So gibt es vom kommenden Sonntag an auf der Linie X10, die von Kirchheim/Teck zum Flughafen beziehungsweise zur Messe verkehrt, einen zusätzlichen Stopp in Ötlingen: Richtung Flughafen an der Haltestelle Ortsmitte, Richtung Kirchheim an der Haltestelle Apotheke. In Neuhausen wird die Haltestelle Zabergäustraße anstelle der Haltestelle Schlosserstraße bedient.

Relex-Bus: Neuer Stopp der Linie X20 in Wäldenbronn

Die Relex-Bus-Flotte wurde 2016 vorgestellt. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Die Linie X20 zwischen Esslingen und Waiblingen bekommt einen neuen Stopp an der Haltestelle Wäldenbronn Obertalweg. Auf der der Linie X60 von Leonberg nach Stuttgart-Flughafen/Messe kommt ein Halt im Gewerbegebiet Step in Stuttgart-Österfeld dazu. Trotz der zusätzlichen Haltestellen und des dichteren Takts, darauf weist der VRS ausdrücklich hin, wird der Relex, der im Dezember 2016 in den Linienbetrieb gegangen ist, auch in Zukunft flott und mit nach wie vor wenigen Zwischenstopps unterwegs sein. Er ergänze vor allem das S-Bahn-Netz mit wichtigen Querverbindungen. Genutzt werden kann der Expressbus Relex sowohl mit dem VVS-Tarif als auch mit dem Deutschlandticket.

Auf den Bahnstrecken im Neckar- und im Filstal ändert sich indes nicht allzu viel: Alle IRE-Züge verkehren vom 15. Dezember an als RE-Züge. Zudem werden aufgrund der guten Auslastung des MEX zwischen Tübingen und Heilbronn an den Wochenenden in Zukunft mehr Sitzplätze angeboten.