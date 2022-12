Dialog mit Nachbarn in Murr

1 Die Nachbarn stellten dem Bürgermeister Torsten Bartzsch viele Fragen. Foto: Ralf Poller/avanti

Nachbarn sammelten in Murr Unterschriften gegen eine Unterkunft mit Baucontainern. Die Gemeinde sucht an einem Informationsabend den Dialog.















Link kopiert

Gemurmel begleitet die letzten Minuten vor Beginn des Info-Abends über die temporären Flüchtlingsunterkünfte im Murrer Bürgersaal. Rund 80 Gäste haben sich eingefunden, sie alle wollen wissen, was auf sie zukommt, wenn rund 60 bis 70 Geflüchtete in Baucontainern an der Ecke Heerstraße/Mühlwengert untergebracht werden. Die Gemeinde hatte die Veranstaltung kurzfristig anberaumt: Einige Nachbarn fühlten sich unzureichend informiert, sammelten rund 90 Unterschriften und regten sich darüber auf, dass sie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht zu Wort kamen.