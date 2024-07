DFL-Spielplan 2024/25: Das sind die ersten Gegner des VfB Stuttgart

1 Der VfB Stuttgart geht in der neuen Saison in drei Wettbewerben an den Start. Foto: dpa/Tom Weller

Für den VfB startet an diesem Donnerstag die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Passend dazu hat die DFL auch den Bundesliga-Spielplan bekannt gegeben. Wir haben einen Blick auf die ersten Spiele des VfB geworfen.











Die Europameisterschaft geht in die heiße Phase und bis zum Finale am 14. Juli stehen noch sechs Partien aus. Für die teilnehmenden Profis des VfB geht es dadurch je nach Abschneiden frühestens Anfang August wieder mit Vereinsfußball weiter. Für alle anderen Akteure heißt es ab diesem Donnerstag wieder anschwitzen für die neue Saison. Die Vorbereitung ist eng getaktet, inklusive Testspielen und Japan-Reise.

Denn die neue Saison ist nicht mehr weit entfernt und der VfB muss sich erstmals nach über einer Dekade wieder auf Dreifachbelastung einstellen. Während man sich mit den Champions-League Paarungen noch gedulden muss, steht der Pokalauftakt schon länger fest. Nun hat die DFL pünktlich um 12 Uhr auch den Spielplan für die neue Bundesligaspielzeit veröffentlicht.

Die Stuttgarter duellieren sich zum Auftakt also mit folgenden Gegnern:

Spieltag 1 (23.–25.08.2024): SC Freiburg- VfB Stuttgart

Spieltag 2 (30.08.– 01.09.2024): VfB Stuttgart- 1.FSV Mainz 05

Spieltag 3 (13.-15.09.2024): Borussia Mönchengladbach- VfB Stuttgart

Spieltag 4 (20.-22.09.2024): VfB Stuttgart- Borussia Dortmund

Spieltag 5 (27.-29.09.2024): VfL Wolfsburg- VfB Stuttgart

Bevor der Bundesligaauftakt steigt steht für den VfB aber zunächst eine ganze Reihe an Testspielen an. Los geht es an diesem Sonntag, 7. Juli gegen den Oberligisten FSV Hollenbach (Live im Ticker bei uns!).