DFB-Pokalfinale mit VfB Stuttgart: Public Viewing am Schlossplatz endgültig gesichert

1 Feierstimmung auf dem Schlossplatz: die VfB-Fans hoffen auf einen Sieg in Berlin Foto: Steffen Honzera

Das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld wird am 24. Mai auf dem Schlossplatz zu sehen sein. Ab sofort können die Vorbereitungen beginnen.











Link kopiert

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hatte in den vergangenen Wochen mehrfach verkündet, dass der DFB-Pokalfinalist VfB Stuttgart am 24. Mai auf dem landeseigenen Schlossplatz ein Public Viewing veranstalten wird, ohne dass die Modalitäten zwischen den möglichen Vertragspartnern geklärt gewesen wären und der Gemeinderat einen Zuschuss genehmigt hätte. Nun ist die Veranstaltung, an der bis zu 35 000 Fans ohne Eintrittstickets teilnehmen können, aber in trockenen Tüchern. Das Finanzministerium des Landes hat nun auf Anfrage mitgeteilt, dass der Vertrag mit der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart „mittlerweile unterschrieben worden und der Platz dem Veranstalter überlassen wurde, damit der Aufbau für das Public Viewing beginnen kann“. Zur Klarstellung wurde betont: „Der VfB ist als Veranstalter dem Vertrag zwischen Stadt und Land beigetreten.“