TSG Hoffenheim müht sich in zweite Runde

1 Kölns Christoph Greger (r.) foult Hoffenheims Jacob Bruun Larsen im Strafraum. Foto: dpa/Federico Gambarini

Ein hartes Stück Arbeit für die TSG. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß muss zweimal den Ausgleich hinnehmen. Erst in der Verlängerung setzt sich der Bundesligist beim Drittliga-Team aus Köln durch.

Köln - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat mit viel Mühe und dank Doppelpacker Andrej Kramaric eine Pokal-Blamage verhindert. Besonders durch zwei Treffer ihres kroatischen Torjägers kamen die allerdings ansonsten stark ersatzgeschwächten Kraichgauer im Erstrunden-Spiel beim Drittligisten Viktoria Köln erst in der Verlängerung zu einem 3:2 (1:1, 1:1)-Pflichterfolg. Unterdessen zogen auch die Zweitligisten FC Ingolstadt durch ein 2:1 (1:0) gegen den Ligarivalen Erzgebirge Aue und Karlsruher SC durch ein 4:1 (1:0) beim Regionalligisten Sportfreunde Lotte in die zweite Runde ein.

Hoffenheim offenbarte in Köln vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstag beim FC Augsburg noch viel Trainingsbedarf. Erst die dritte Führung durch Kramarics zweites Tor (107.) reichte dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß zum Sieg. Zuvor schon hatten die Gäste durch Kramaric (28., Foulelfmeter) und in der Verlängerung durch Munas Dabbur (94.) insgesamt zweimal vorgelegt, doch die Rheinländer konnten beide Mal schnell durch Simon Hendle (33.) und Christoph Greger (102.) ausgleichen und den Favoriten ins Wanken bringen bringen.

Ingolstadt erreicht die zweite Runde

Ingolstadt tankte durch seinen Erfolg gegen Aue nach den Pleiten in seinen ersten beiden Liga-Begegnungen dringend benötigtes Selbstvertrauen und erreichte erstmals nach drei vergeblichen Anläufen in Serie wieder die zweite Runde. Filip Bilbija (6.) und der nur zwei Minuten zuvor eingewechselte Joker Fatih Kaya (79.) sorgten für das erste Erfolgserlebnis des Zweitliga-Aufsteigers unter seinem neuen Trainer Roberto Pätzold. Aue hingegen, das seit Saisonbeginn nach zwei Nullnummern in der Liga weiterhin noch ohne Sieg ist, reichte der zwischenzeitliche Ausgleich durch Ben Zolinski nicht zur Verhinderung des zweiten Erstrunden-K.o. nacheinander.

Karlsruhe bleibt souverän

Zweitliga-Spitzenreiter Karlsruhe nahm die Hürde beim früheren Pokal-Schreck Lotte souverän. Nach dem idealen Liga-Start mit zwei Siegen sorgten Fabian Schleusener (44.), Philipp Hofmann (50.), Fabio Kaufmann (58.) sowie Lucas Cueto (79.) nach dem Ehrentreffer der Gastgeber für den dritten Erfolg der Mannschaft von Trainer Christian Eichner im dritten Pflichtspiel der Saison.