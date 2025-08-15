DFB-Pokal: Großaspach vs. Leverkusen - Ball rollt nach Spielunterbrechung wieder

7 Schiedsrichter Michael Bacher unterbrach das Spiel aufgrund eines starken Unwetters und Hagel für 40 Minuten. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann

Das DFB-Pokalspiel zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Bayer 04 Leverkusen wurde am Freitagabend unterbrochen. Der Grund: Ein heftiges Unwetter.











Die DFB-Pokalpartie zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und Bayer 04 Leverkusen wird am Freitagabend nach einer Unterbrechung von mehr als 40 Minuten fortgesetzt.

Ursprünglich war das Spiel in der 18. Minute wegen eines Unwetters unterbrochen worden. Starkregen, Hagel, Sturmböen und einzelne Blitze hatten die Spielbedingungen zunehmend erschwert. Bereits zu Beginn der Partie hatte es in Großaspach geregnet, doch mit zunehmender Spielzeit verschlechterte sich das Wetter so stark, dass Schiedsrichter Michael Bacher die Begegnung aus Sicherheitsgründen stoppte.

Die Spieler wurden in den Innenraum geführt, und viele Zuschauer suchten Schutz vor dem Niederschlag. Obwohl der starke Regen weiterhin anhält, konnte das Spiel nun wieder aufgenommen werden.

Für ten Hag ist es das erste Pflichtspiel als Bayer-Coach. Der Niederländer, einst bei Ajax Amsterdam und Manchester United unter Vertrag, folgte in Leverkusen diesen Sommer auf den früheren Meistercoach Xabi Alonso. Ten Hag hat beim Double-Sieger von 2024 einen großen Umbruch zu bewältigen. Etliche Leistungsträger, darunter die deutschen Nationalspieler Florian Wirtz und Jonathan Tah, haben die Werkself in der laufenden Transferperiode verlassen