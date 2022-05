1 Der VfB Stuttgart will im kommenden DFB-Pokal erfolgreicher abschneiden als im Jahr zuvor. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der VfB Stuttgart spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Dynamo Dresden. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau.















Der VfB Stuttgart trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Das Los zog der ehemalige VfB-Spieler Kevin Großkreutz. Im vergangenen Jahr schieden die Schwaben bereits in Runde zwei aus.

Letzte Finalteilnahme vor neun Jahren

Nach einem ungefährdeten 6:0-Erstrunden-Sieg beim BFC Dynamo verlor das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo zuhause in der Mercedes-Benz-Arena mit 0:2 gegen den 1. FC Köln. In den Jahren zuvor schieden die Stuttgarter jeweils im Achtelfinale aus. Das Finale erreichte der VfB zuletzt im Jahr 2013. Dort verloren die Schwaben mit 2:3 gegen den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München.

Die Erstrundenpartien finden vom 29. Juli bis 1. August statt. An welchem Tag der VfB Stuttgart spielen wird, steht derweil noch nicht fest.

Alle Begegnungen im Überblick:

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

FV Engers - Arminia Bielefeld

VfB Lübeck - Hansa Rostock

1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Nürnberg

TSV Schott Mainz - Hannover 96

TSG Neustrelitz - Karlsruher SC

Teutonia Ottensen - RB Leipzig

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart

Viktoria Berlin - VfL Bochum

Chemnitzer FC - Union Berlin

SV Elversberg - Bayer Leverkusen

BSV Rehden - SV Sandhausen

FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn

SV Rödinghausen - TSG Hoffenheim

FV Illertissen - 1. FC Heidenheim

Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

1860 München - Borussia Dortmund

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

SV Oberachern - Borussia Mönchengladbach

FC Ingolstadt - Darmstadt 98

Waldhof Mannheim - Holstein Kiel

TuS Blau-Weiß Lohne - FC Augsburg

SV Straelen - FC St. Pauli

SpVgg Bayreuth - Hamburger SV

Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05

Energie Cottbus - Werder Bremen

Bremer SV - Schalke 04

Carl Zeiss Jena - VfL Wolfsburg

Stuttgarter Kickers - SpVgg Greuther Fürth

Viktoria Köln - Bayern München