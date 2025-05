DFB-Finale im Kreis Esslingen: Wo Fußballfans gemeinsam ihren VfB anfeuern

1 Das DFB-Pokalfinale elektrisiert viele Fans auch im Kreis Esslingen. Foto: Pressefoto Baumann

Das DFB-Pokalfinale elektrisiert die Fans. Wer kein Stadionticket ergattern konnte, guckt gerne mit anderen. Die großen Public-Viewing-Events sind im Kreis Esslingen allerdings rar.











Millionen Fußballfans träumen quer durch die Republik davon, das Finale um den DFB-Pokal an diesem Samstag live zu erleben, doch lediglich 74 475 Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Berliner Olympiastadion das Spiel des VfB Stuttgart gegen die Arminia aus Bielefeld sehen. Den allermeisten bleibt nur die Liveübertragung im Fernsehen.

Um den treuesten Fans in der Heimat trotzdem Gelegenheit zu bieten, ihre „Cannstatter Jungs“ gemeinsam anzufeuern, veranstaltet der Pokal-Finalist VfB Stuttgart ein großes Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Bis zu 35 000 Fans können dabei sein, der Eintritt ist frei. Los geht es dort bereits um 15 Uhr, damit die Fans auf Betriebstemperatur sind, wenn das Spiel um 20 Uhr angepfiffen wird. Doch derart große Pokal-Events sind die Ausnahme – im Landkreis Esslingen wird eher in kleinerer Runde gemeinsam Fußball geschaut.

Fußballfieber beim Musikfest im Altbach

Veranstalter, die ihre Termine schon lange vor dem Einzug der Stuttgarter Fußballer ins Pokalfinale festgelegt hatten, standen in den letzten Wochen vor der Frage, wie sie mit dem Spiel des Jahres umgehen sollen. Beim Musikfest in Altbach gibt es am Samstag ab 20 Uhr ein Public Viewing im Festzelt. Der anschließende Auftritt der Band Clap’s Tool wird kurzerhand zur „Afterparty“ nach dem Spiel – verbunden mit der Hoffnung, dass es für die VfB-Fans im Zelt dann auch etwas zu feiern gibt. Dagegen müssen sich Besucherinnen und Besucher der Kirchheimer Musiknacht am Samstag wohl zwischen Fußball und Musik entscheiden – zumindest bis zum Abpfiff in Berlin. Weder die Stadt noch die Musiknacht-Veranstalter werden ein Public Viewing veranstalten, wie es in der Stadt unter der Teck heißt. Zur Fußball-WM hatte es 2024 noch ein Public Viewing auf dem Kirchheimer Schlossplatz gegeben.

Viele Bars übertragen das DFB-Pokal-Finale

Wer das DFB-Pokalfinale nicht nur zuhause in der guten Stube, sondern mit anderen Fußballfans erleben möchte, kann eines der zahlreichen Lokale aufsuchen, bei denen das Spiel im Fernseher oder auf der Leinwand zu sehen ist – als niederschwelliger Extra-Service für die Stammgäste, der oftmals gar nicht an die große Glocke gehängt wird. Für die diversen Sportsbars in der Region wie den „Talblick“ am Esslinger Zollberg ist es fast schon Ehrensache, das Spiel des VfB Stuttgart gegen die Arminia aus Bielefeld live zu zeigen. Und auch in so mancher Vereinsgaststätte wird natürlich am Samstagabend gemeinsam Fußball geschaut.

Viele Kneipen im Kreis Esslingen locken

Sportbegeisterte Gäste werden auch in vielen anderen Lokalen am Samstag gut bedient. Nur einige Beispiele von vielen im Landkreis: Das Musikcafé Eisele in Köngen zeigt ab 20 Uhr das Spiel der Spiele frei nach dem verwegen gereimten Motto „Keine Tickets fürs Stadion – dann mach’ einfach im Eisele Station“. Und natürlich darf die traditionelle Stadionwurst dort nicht fehlen.

Auch im Biergarten des Wendlinger Gasthauses zum Lamm kann man das DFB-Pokalfinale live zusammen mit Gleichgesinnten erleben. In vielen Esslinger Kneipen regiert an diesem Samstag ebenfalls König Fußball – so wie im Eisbär am Marktplatz. Wo sonst musikalisch die ganz harten Töne angeschlagen werden, werden während des Spiels Fan-Gesänge angestimmt. Doch keine Sorge: Nach dem Spiel geht’s für die Hard-and-Heavy-Fans im gewohnten Sound weiter, wenn DJ Flo im Eisbärkeller für den guten Ton sorgt.