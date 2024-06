DFB-Elf vor der EM 2024: So kämpft Julian Nagelsmann gegen alle Zweifler

1 Entschlossen: Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitagabend in Mönchengladbach. Foto: imago/Jan Huebner

Der Bundestrainer stellt sich nach der schwachen Leistung bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland schützend vor sein Team – und stärkt dem erneut patzenden Manuel Neuer vor dem Turnierstart am Freitag abermals den Rücken.











Die Strategie des Julian Nagelsmann wurde schnell klar nach diesem so mühsamen, schwerfälligen und uninspirierten Auftritt seiner Mannschaft bei der EM-Generalprobe gegen Griechenland. Positiv bleiben in der Grundstimmung, sich vor die Mannschaft stellen und den Prellbock geben gegen alle negativen Tendenzen und Stimmungen vor dem Turnierstart am Freitag in München gegen Schottland (21 Uhr/ZDF): Das war Nagelsmanns Motivation am Freitagabend in Mönchengladbach nach dem 2:1-Erfolg. „Ich glaube extrem an die Mannschaft“, sagte der Bundestrainer also und rief, fast ein bisschen trotzig, das Ziel fürs Heimturnier aus: „Wir können Großes erreichen – wir werden alles Menschenmögliche tun, um den Titel zu gewinnen.“