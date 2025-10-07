DFB-Elf in der WM-Quali: Leweling angeschlagen – Woltemade reist an

1 VfB-Profi Jamie Leweling (links) und sein ehemaliger Teamkollege Nick Woltemade treffen sich bei der DFB-Elf wieder. (Archivbild) Foto: IMAGO/DeFodi Images

Am Montag plagte ihn noch ein grippaler Infekt, nun konnte Ex-VfB-Stürmer Nick Woltemade doch zur DFB-Elf reisen. Derweil ist VfB-Profi Jamie Leweling angeschlagen.











Nick Woltemade, ehemaliger Profi des VfB Stuttgart, wird am späten Dienstagabend im Teamquartier der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach erwartet.

Der Angreifer vom englischen Premier-League-Klub Newcastle United, der bislang vier A-Länderspiele absolviert hat, hatte gestern wegen eines grippalen Infekts zunächst nicht zum DFB-Team reisen können. Wann Woltemade in das Mannschaftstraining einsteigen kann, ist noch offen.

Hoffnung auf Leweling-Einsatz gegen Nordirland

Weil Jamie Leweling vom VfB Stuttgart zudem Adduktorenprobleme plagen, hat Bundestrainer Julian Nagelsmann am heutigen Dienstag zusätzlich den viermaligen Nationalspieler Kevin Schade für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland nachnominiert. Der Angreifer vom englischen Premier-League-Klub FC Brentford wird ebenfalls am späten Dienstagabend im Home Ground bei DFB-Partner adidas erwartet.

Leweling, der sich die Blessur am späten Dienstagvormittag beim Training zugezogen hatte, bleibt indes beim Team und reist nicht aus dem Camp in Herzogenaurach ab. Ein Einsatz am Freitag gegen Luxemburg gilt nach Informationen unserer Redaktion als unwahrscheinlich, die Hoffnung auf einen Einsatz am Montag in Nordirland besteht allerdings.

Die WM-Qualifikationsspiele der DFB-Elf finden an diesem Freitag in Sinsheim gegen Luxemburg statt (20.45 Uhr/ARD) und am Montag in Belfast gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL).