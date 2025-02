Deutschlandweites Hochschulranking: Albstadt-Sigmaringen auf Platz 1 – Wie der Underdog alle großen Unis schlägt

1 Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen (hier der Campus Albstadt) ist von Studierenden als beliebteste Hochschule in Deutschland bewertet worden. Foto: Hochschule Albstadt-Sigmaringen

Mit nur knapp 3100 Studierenden zählt die Hochschule Albstadt- Sigmaringen zu den kleineren in Deutschland. Im „StudyCheck“- Ranking wurde die Lehranstalt jetzt von Studierenden als „beliebteste Hochschule Deutschlands“ gekürt. Vier von ihnen erzählen, warum das nicht überrascht.











Die beliebteste Hochschule Deutschlands liegt nicht etwa in München, Freiburg oder Berlin, sondern auf der Schwäbischen Alb – zumindest wenn man einem Ranking der Internetseite „StudyCheck“ glaubt, auf der Studierende ihren Studiengang öffentlich bewerten können. Dort wurde nämlich die Hochschule Albstadt-Sigmaringen jüngst zur „beliebteste Hochschule Deutschlands“ gekürt.

Doch nicht nur das, auch im Vergleich mit Unis in Deutschland führt die Lehranstalt das Ranking an. Mit nur knapp 3100 Studierenden, die sich je nach Fachrichtung auf die beiden Standorte aufteilen, zählt die Hochschule Albstadt- Sigmaringen zu den kleineren hierzulande. Aber warum ist sie bei den Studierenden so beliebt?

Familiär statt individuell

„Es geht familiärer zu und gibt einen engen Kontakt mit den Professoren, die mich immer unterstützen. Das war in Konstanz beispielsweise, wo ich davor war, nicht so“, sagt Pharmatechnikstudent Nebi Gül. Mit dieser Meinung steht der 28-Jährige nicht allein da, Student Nico Siebel kann dies nur bestätigen. „Es gibt super kleine Kurse und dadurch eine enge Beziehung zu den Professoren, die alle sehr nett sind“, so der 20-jährige Student der IT-Security.

Doch nicht nur die Nähe zu den Professoren und anderen Studierenden wird im Ranking auf der Onlineplattform „StudyCheck“ gelobt, sondern auch die zur Praxis. Laut Tamara Bold etwa, gibt es etwa neben dem Praxissemester auch viele Praktika im Angebot. Die 21-Jährige studiert am Campus Sigmaringen Lebensmittel, Ernährung und Hygiene (LEH).

Campus-Bar, Spieleabend und Partys

„Wir lassen das Campusleben mit verschiedenen Aktivitäten aufleben“, erklärt Pharmatechnikstudent Nebi. Neben dem Studium bietet etwa der „Allgemeine Studierendenausschuss“ (AStA) zahlreiche Freizeitangebote. So öffne wöchentlich die Studentenkneipe auf dem Campus, sagt Carolin Fees, die wie Tamara LEH studiert. Es gebe Spieleabende und Partys – so werde dafür gesorgt, dass immer etwas los sei.

Eben das findet auch Nico wichtig, der aus der Nähe von Dortmund nach Albstadt gezogen ist. „Das Freizeitangebot hier ist nämlich eher mau“, so der Student der IT-Security über die Stadt auf der Schwäbischen Alb.

Natur statt Studi-Stadt

Albstadt und Sigmaringen sind als Campus-Standorte keine typischen Universitätsstädte, das wissen auch die Studierenden. Sie sehen aber vor allem die Vorteile der beiden Orte auf der Schwäbischen Alb. Für LEH-Studentin Carolin ist der Wohlfühlfaktor sehr hoch, ein kleiner Nachteil in ihren Augen: die Abgelegenheit, um Feiern oder in Bars zu gehen. „Aber zum Studieren ist das gut“, sagt die 22-Jährige.

Albstadt (rund 47.000 Einwohner und Einwohnerinnen) und Sigmaringen (ca. 18.700) liegen im Süden Baden-Württembergs, etwa eine bis eineinhalb Stunden von Stuttgart entfernt.

Die beiden Städte bieten eher Natur und Erholung, statt Bars und Nachtleben. Das schätzt auch LEH-Studentin Tamara, die von Ulm nach Sigmaringen gezogen ist.

„Kleine feine Hochschule“

Dass die Hochschule Albstadt-Sigmaringen nicht allzu bekannt ist, weiß auch Rektorin Ingeborg Mühldorfer. Sie spricht von einer „kleinen feinen Hochschule“. Umso größer ist ihre Begeisterung über den ersten Platz im „StudyCheck“-Ranking. „Die Freude kann ich gar nicht schildern, die da in der Hochschule aufkam“, so die Rektorin über die Platzierung, für die die Studierenden natürlich verantwortlich sind. Sie spricht mit Blick auf den ersten Platz von einem Gefühl der Dankbarkeit.

Trotz positivem Feedback eine Überraschung

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat sich im „StudyCheck“-Ranking gegen deutlich größere und bekanntere Hochschulen und Universitäten hierzulande durchgesetzt – darunter auch die Unis Stuttgart, Tübingen und Heidelberg. Platz Eins ist also nicht unbedingt selbstverständlich. Das findet auch LEH-Studentin Carolin: „In meiner Heimatstadt Heilbronn kennt man die Hochschule eigentlich gar nicht.“

Die Platzierung setzt sich aus zwei Faktoren zusammen: der Sternenvergabe der Studierenden, sowie der Weiterempfehlungsrate. In beiden Kategorien können jeweils bis zu 5 Punkte erreicht werden, sodass eine maximale Gesamtbewertung von 10 Punkten möglich ist. Mit 9,21 von 10 möglichen Punkten lässt Albstadt-Sigmaringen also viele weitere renommierte – und teils größere – Lehranstalten hinter sich.

Aus Sicht der Studierenden kann man also sagen: In puncto Beliebtheit spielt die Größe einer Hochschule nicht unbedingt eine Rolle, enge Betreuung, Praxisnähe und ein starkes Gemeinschaftsgefühl sind für Hochschülerinnen und Hochschüler wie Nebi, Nico, Tamara und Carolin entscheidend.