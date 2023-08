1 Wer nutzt das Deutschlandticket – und für wen lohnt es sich nicht? Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hat das Deutschlandticket gebracht, was man sich von ihm versprochen hat? Erste Indizien stimmen optimistisch. Bund, Land und Verkehrsanbieter laufen sich unterdessen für die nächste Etappe warm – einen heftigen Streit ums Geld.















Es war mehr als nur ein Sommertheater, als sich kürzlich die Länder wegen der offenen Rechnung fürs Deutschlandticket mit einem dramatischen Appell an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wandten. „Alle Beteiligten brauchen sehr schnell Klarheit über die weitere Finanzierung“, sagte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann. „Der ,Brandbrief‘ der Länder in Richtung Bund ist absolut berechtigt und dringlich“, pflichtete ihm VVS-Chef Thomas Hachenberger als Sprecher der Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg bei. Im September müssten die Unternehmen die Wirtschaftspläne für 2024 erstellen. Doch erst mal werde es wohl einen heißen Herbst der Verhandlungen geben.