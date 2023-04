1 Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) darf sich durchaus mit dem Ticket schmücken: Auch der Bund zahlt einiges. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Das Deutschlandticket ist ein mutiges Projekt, von denen Deutschland mehr vertragen könnte. Gerade im Zeichen des Klimaschutzes, sagt Andreas Geldner.















Link kopiert

Floppt das Deutschlandticket auf dem Land? Oder fördert es dank verbilligtem Pendeln die Zersiedelung? Gibt es in volleren Zügen mehr Kriminalität? Sind 49 Euro im Monat sozial gerecht? Und was ist eigentlich mit der Mitnahme von Hunden? All diese Schlagzeilen hat es vor dem Start am 1. Mai gegeben. Womit bewiesen wäre, dass es auch mit einer milliardenteuren Reform schwierig ist, die Bürger glücklich zu machen. Die Haare in der Suppe zu finden ist deutscher Volkssport. Kein Wunder, dass es für Politiker oft einfacher ist, lieber nichts zu wagen.