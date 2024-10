Deutschlandpokal im Gerätturnen: Turn-Nachwuchs misst sich in Berkheim

1 Die Siegerinnen in der AK 12/13: Nachwuchsturnerin Maha Feniuk vom Schwäbischen Turnerbund belegt Platz eins. Foto: Georg Hrivatakis

Beim Deutschlandpokal der Nachwuchsturnerinnen war in Berkheim hochklassiger Sport geboten. TSV-Turnerin Anni Bantel nahm dieses Mal nicht teil.











Es wuselte in der Sporthalle der Schillerschule in Berkheim. In der einen Ecke vollführten Nachwuchsturnerinnen Saltos auf einer Matte, in der anderen stieß sich eine Turnerin vom Boden ab und schwang sich am Reck elegant durch die Lüfte. Auf der gut gefüllten Tribüne saßen Eltern sowie Geschwister dicht gedrängt, verfolgten das Geschehen und feuerten die jungen Athletinnen an. Zum fünften Mal richtete der TSV Berkheim den Deutschlandpokal der Nachwuchsturnerinnen aus, der sich über zwei Tage erstreckte. Insgesamt gingen 125 Starterinnen aus zwölf Bundesländern an die Geräte. „Berkheim ist ein reger Ausrichter solcher Wettkämpfe und das freut uns sehr, denn da weiß man, dass es funktioniert“, betonte Claudia Schunk, Turn-Bundestrainerin Nachwuchs und ergänzte: „Das Niveau der Turnerinnen ist beim Deutschlandpokal immer sehr gut.“