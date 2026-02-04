1 Die Gewerkschaft plant eine Schweigeminute. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

Ein Bahnmitarbeiter stirbt nach einem Angriff bei einer Ticketkontrolle. Mit einer Schweigeminute soll ihm gedacht werden.











Landstuhl - Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu einer Schweigeminute auf. "Wir sind erschüttert und trauern um unseren Kollegen", teilte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert. "Heute steht die Eisenbahnerfamilie still." Die Schweigeminute soll heute um 15.00 Uhr stattfinden.

"Ab morgen erhöhen wir nochmal den Druck", schrieb die Gewerkschaft weiter. "Dieser brutale Überfall muss jetzt ein Umdenken einleiten." Die Politik müsse Maßnahmen für mehr Sicherheit ergreifen.